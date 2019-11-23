“الحوسبة الصحية” تعقد أسبوعا تدريبيا حول آلية استخدام المكتبة الطبية “عِلم”

عمان- عقدت مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية “عِلم”؛ أحد برامج شركة الحوسبة الصحية أسبوعاً تدريبياً تضمن أكثر من 16 ورشة عمل حول آلية استخدام مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية “عِلم” ونظم دعم القرار الطبي.

وشملت ورشات العمل التعريف بمكتبة “عِلم” الطبية الإلكترونية وأهميتها وكيفية الوصول إلى المعلومة والاستفادة من محتواها الطبي الضخم الذي يتضمن قواعد بيانات تساعد على آلية اتخاذ القرار الطبي وكتباً ومجلات طبية إلكترونية، إضافة إلى المميزات التي وفرتها هذه المكتبة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال، على أهمية الأسبوع التدريبي الذي عقدته الشركة لدوره في إثراء العلم والمعرفة لدى العاملين في القطاع الصحي، لافتاً إلى دور مكتبة “عِلم” في تمكين المستخدمين من الحصول على المعلومات الطبية الحديثة إلكترونياً لمواكبة التطور المستمر في عالم الطب، إلى جانب توفيرها الفرص المتكافئة للحصول على المعلومات الطبية الحديثة للكوادر الطبية العاملة في جميع محافظات المملكة.

وحضر ورشات العمل الأطباء المقيمون في وزارة الصحة، مستشفيات مدينة الحسين الطبية، مستشفى الجامعة الأردنية، دائرة التدريب المهني المستمر للتمريض في الخدمات الطبية الملكية (ANCC)، جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الطب، مستشفى الأمير حمزة، الجامعة الهاشمية- كلية الطب، مستشفى الأمير حسين- السلط، مستشفى الأميرة بسمة التعليمي- إربد، مركز الحسين للسرطان، مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، مستشفى البشير الحكومي، مستشفى الملك عبدالله المؤسس وكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم عقد هذه الورشات بالتعاون مع “EBSCO Health”.