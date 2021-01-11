الحوسبة الصحية تعلن أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم

عمان- أعلنت شركة الحوسبة الصحية، أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة، التي نظمتها أكاديمية حكيم – الذراع التعليمي لشركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع البنك الأهلي الأردني ومركز الملكة رانيا للريادة.

وبحسب لجنة التحكيم التي ضمت مختصين من “الحوسبة الصحية” وممثلين عن القطاعين الصحي والتكنولوجي والأكاديمي، فقد فاز بالمركز الأول مشروع “مُعين” وهو برنامج وتطبيق يتيح لمقدمي الرعاية الصحية تقديم وطباعة الوصفات الدوائية وتعليمات استخدام الأدوية بلغة بريل لفاقدي البصر وبلغة الإشارة المبسطة للصم والبكم وكذلك تصميم الجدول الأمثل لتوزيع الأدوية ومواعيدها للمرضى كبار السن.

وفاز مشروع “ميديكال لايبورتي اتوماتيك” في المركز الثاني وهو مشروع لتهيئة المناخ المناسب للعينات المخبرية عن طريق تعديل درجة حرارة المختبر والإضاءة بما يتناسب مع الفحص الطبي بأقل تكلفة ممكنة، وفي المركز الثالث فاز مشروع “اكيولاب” الذي يهدف إلى توضيح التحليل الطبي للمريض بصورة مفهومة وتفسير جميع الاختصارات الطبية باللغة العربية والنسب الطبيعية، بالإضافة إلى تسهيل عملية التواصل بين الطبيب والمريض والمختبر الطبي. وشارك في المسابقة التي عقدت لأول مرة عن بُعد وبتقنية الإتصال المرئي من خلال منصة أكاديمية حكيم التعليمية، استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا، 36 مشروعاً متخصصاً في المعلوماتية الصحية، تأهل منها للمرحلة النهائية 10 مشاريع انطبقت عليها معايير المسابقة. وشاركت الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية في البرنامج التدريبي والإرشادي حول كيفية إنشاء مشروع ريادي وذلك بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة خلال الفترة ما بين المرحلتين الأولى والنهائية والتي مكنتهم من تقديم مشاريعهم بطريقة احترافية وريادية.

وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس فراس كمال، الفرق الفائزة بالمسابقة، موضحاً أن جميع المشاريع التي قدّمت تعكس قدرة الشباب الأردني وإمكانياته القيّمة في مجال التكنولوجيا وهو ما أثبته تقرير التنافسية الرقمية العالمي 2020 الذي أشاد بأداء الأردن الذي حلّ في المرتبة 11 عالمياً متفوقاً على كثير من كبرى الدول العالمية وأكثرها تقدماً.

واشاد بالجهود الكبيرة والمساعي الجادة التي بذلها مركز الملكة رانيا للريادة والقائمين عليه لإنجاح هذه المسابقة وإخراجها على أفضل صورة، مثنياً على الدعم والرعاية التي قدمها البنك الأهلي الأردني للسنة الخامسة على التوالي لمسابقة أكاديمية حكيم السنوية للإبداع والابتكار.- (بترا)