“الحوسبة الصحية” تعلن أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة

عمان- أعلنت شركة الحوسبة الصحية، أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة، التي نظمتها أكاديمية حكيم- الذراع التعليمية لشركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع البنك الأهلي الأردني ومركز الملكة رانيا للريادة. وبحسب لجنة التحكيم التي ضمت متخصصين من “الحوسبة الصحية” وممثلين عن القطاعين الصحي والتكنولوجي والأكاديمي، فقد فاز بالمركز الأول؛ مشروع “مُعين” وهو برنامج وتطبيق يتيح لمقدمي الرعاية الصحية تقديم وطباعة الوصفات الدوائية وتعليمات استخدام الأدوية بلغة بريل لفاقدي البصر (الأكفاء) وبلغة الإشارة المبسطة للصم والبكم، وكذلك تصميم الجدول الأمثل لتوزيع الأدوية ومواعيدها للمرضى كبار السن.

وفاز مشروع “Medical Laboratory Automation” في المركز الثاني، وهو مشروع لتهيئة المناخ المناسب للعينات المخبرية عن طريق تعديل درجة حرارة المختبر والإضاءة بما يتناسب مع الفحص الطبي بأقل تكلفة ممكنة، وفي المركز الثالث فاز مشروع “Acculab” الذي يهدف إلى توضيح التحليل الطبي للمريض بصورة مفهومة وتفسير الاختصارات الطبية كافة باللغة العربية والنسب الطبيعية، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل بين الطبيب والمريض والمختبر الطبي.

وكان قد شارك في هذه المسابقة التي عقدت لأول مرة عن بُعد وبتقنية الاتصال المرئي من خلال منصة أكاديمية حكيم التعليمية، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا، 36 مشروعاً متخصصاً في المعلوماتية الصحية، تأهل منها للمرحلة النهائية 10 مشاريع انطبقت عليها معايير المسابقة.