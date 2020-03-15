الحوسبة الصحية تنال اعتماد ISO لإدارة استمرارية الأعمال

عمّان – الغد- حصلت شركة الحوسبة الصحية، مؤخرا على الشهادة المعيارية ISO 22301 والمختصة في إدارة استمرارية الأعمال، وذلك بعد التأكد من امتثالها وتطبيقها لمعايير نظام إدارة استمرارية الأعمال العالمية وذلك بالتعاون مع كل من شركات SMT وQSCert وTQM والمختصة في أمن وحماية المعلومات.

وتختص هذه الشهادة بتحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتخلص منها، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث قد تحصل، من خلال منهج وقائي لخفض تأثير هذه الحوادث لضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال:” تعكس هذه الشهادة مدى قدرتنا على تقديم خدماتنا بكفاءة عالية لعملائنا ودون انقطاع ، من خلال تنفيذنا لأعلى المعايير العالمية في إدارة أعمالنا التشغيلية، ومواكبتنا للتطورات والمتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال”.

وبحسب المهندس كمال، يعمل نظام إدارة استمرارية الأعمال على الحفاظ على مستويات الخدمة التي تقدمها الشركة من خلال تحديد المخاطر ووضع آليات استجابة لهذه المخاطر وتقييم الآثار المحتملة عند حدوث عطل أو توقف في عمليات التشغيل، إلى جانب مساعدة أصحاب القرار في الشركة على اتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

تجدر الإشارة إلى أن “الحوسبة الصحية” حصلت في وقت سابق على الشهادة المعيارية ISO 27001 التي تختص في أمن وإدارة المعلومات، و الشهادة المعيارية ISO 9001:2015 التي تضمن امتلاك الشركة لنظام إداري متكامل في أقسام؛ مركز الدعم الفني للشركة ودائرة الموارد البشرية ودائرة المشتريات.