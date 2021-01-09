“الحوسبة الصحية” و”امفنت” تطوران نظام سجل للصحة الإنجابية



عمان – للعام الثاني على التوالي، وفي إطار مساعيهما لتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وقعت شركة الحوسبة الصحية EHS اتفاقية تعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) وذلك بهدف بناء نظام متكامل ومتجانس للصحة الإنجابية يكفل توفير المعلومات الكافية والخاصة بالعناية الصحية للسيدات خلال فترتي الحمل، والولادة مما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للسيدات بتوفير البيانات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية، الدكتور رامي فراج، والمدير التنفيذي لشبكة “امفنت” الدكتور مهند النسور،حيث سيجري تطبيق النظام في 6 مراكز صحية التابعة لوزارة الصحة في محافظة المفرق تشمل: مركز صحي نادرة الشامل، ومركز صحي روضة الأميرة بسمة الأولي، مركز صحي سما السرحان الشامل، ومركز صحي الباعج الشامل، ومركز صحي خالد بن الوليد الأولي(الزنية) بالإضافة إلى مركز صحي الحمراء الشامل.

وتعليقاً على هذا التعاون قال الدكتور فراج ” تأتي هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط شركة الحوسبة الصحية الخاصة في التوسع في تغطية مراحل تقديم الخدمة الطبية المختلفة وبشكل نوعي، إذ تعد الصحة الانجابية والخدمات المقدمة للنساء خلال فترة الحمل وما بعدها ذات أهمية كبيرة في صحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض، كما يجب أن ترتكز التدخلات الطبية على بيانات دقيقة، ما يسهل استخدام أفضل الممارسات الطبية”

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال، إلى أن هذا النظام يأتي ضمن مساعي الشركة لتحقيق التكامل بين الخدمات التي توفرها، حيث يعزز هذا النظام لمقدمي الخدمة الصحية متطلبات الدقة والسرعة اللازمتين عبر قاعدة بيانات ملائمة، كما يوفر لمتلقي الخدمة من السيدات البيانات الكافية للحصول على الخدمة المناسبة.

بدوره، أوضح الدكتور مهند النسور المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية “امفنت”، أن توقيع الاتفاقية مع شركة الحوسبة الصحية للسنة الثانية على التوالي يعكس مدى نجاح التعاون بين الجانبين في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي الأردني من خلال خلق نظام قاعدة بيانات يساعد على تطوير معلومات من شأنها تحسين صحة الأم والطفل في الأردن.

وأضاف الدكتور النسور، أن الاتفاقية تعكس مدى اهتمام شبكة “امفنت” بتطوير الشراكات مع القطاعات المختلفة والمعنية بالخدمات الصحية في الأردن ودول اقليم شرق المتوسط في سبيل الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز برامج الصحة العامة في دول الاقليم.

وتعد الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، شركة ذات مسؤولية محدودة لا تهدف للربح وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة، وتعمل على المستوى المحلي والاقليمي لتعزيز أنظمة الصحة العامة بهدف تحسين النتائج وتركز على دعم التدريب لتعزيز قدرات الكوادر العاملة في مجال الصحة العامة وبناء المعرفة الكافية لتوخي عدم تفشي الأمراض ومراقبتها.

يشار إلى أن شركة الحوسبة الصحية تعتبر إحدى المؤسسات غير الربحية التي تعتمد التكنولوجيا في توفير حلولاً تقنية فعالة بهدف تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة في الأردن، بالتعاون مع المعنيين في القطاع وتشرف الشركة على أربعة برامج أساسية تعتمد التكنولوجيا بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. تشمل برنامج حكيم ومكتبة الأردن الطبية الالكترونيّة-علم وأكاديميّة حكيم وبرنامج “هدى” المعني بتحليل البيانات الصحية.