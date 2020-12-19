“الحياة الرقمية” وكورونا.. تجربة تشكل ذاكرة استثنائية في 2020

تغريد السعايدة

عمان- “عن بعد”.. تلك الكلمة التي تسيدت مجريات العام 2020 وأصبحت سائدة في العالم أجمع، ومنهجا مُتبعا في مختلف الجوانب الحياتية والعملية، والتعليمية، إذ فرض التواصل الرقمي نفسه على أبرز الأحداث في ظل استمرار جائحة كورونا.

فيروس “كورونا” فرض قيوداً اجتماعية وصحية وحتى قانونية، وألزم الملايين عبر العالم بالمكوث في البيوت، ليكون التواصل الوحيد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات عديدة، كنافذة للعالم الخارجي.

“كوفيد19” دفع العالم إلى إغلاق البيوت في وجه التواصل المباشر مع الآخرين، فكان التباعد الجسدي سيد الموقف، وجلس الملايين خلف شاشات الهواتف والأجهزة المحمولة، يبحرون في عالم “السوشال ميديا”، التي أمست متنفساً وطريقة للتعبير عن حاجة التواصل مع العائلة وزملاء العمل والأصدقاء، كل ذلك التزاماً بقوانين حكومية فرضت تلك الإجراءات لحماية المجتمع من خطر العدوى سريعة الانتشار.

التعلم والعمل عن بعد، وإقامة المناسبات كذلك عن بعد، كان سبباً كافياً لأن تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي الطريقة الوحيدة لجلوس ناهد أحمد على منصات التواصل لساعات في اليوم الواحد، فما بين مواصلة متابعة دراسة أبنائها “أون لاين”، والتواصل مع عائلتها التي تقطن في محافظة أخرى؛ أمضت ناهد أيام الحجر المنزلي لمدة تتجاوز ثلاثة شهور تقريباً.

وتقول ناهد انها لم تجد طريقة اخرى لمتابعة أخبار العالم سوى مواقع التواصل الاجتماعي، فالقنوات الإخبارية أمست مكررة، ولكن مواقع التواصل تضعها في قلب الأحداث التي تجري في العالم، وخاصة فيما يتعلق بتطورات جائحة كورونا.

ابو بلال لأول مرة منذ سنوات ينشئ حسابا له على “فيسبوك”، وحاول من خلاله أن يشاهد أحداثا وتحليلات ومقاطع فيديو تصب جميعها في موضوع “كورونا”، إذ كان من ضمن الكثيرين في العالم الذين أمسوا جليسي البيت والتعطل عن العمل، أو ممن مارسوا عملهم عن بُعد، وأصبح لديه وقت فراغ كبير.

ولا ينكر أبو بلال ان هذه المواقع كانت منفذه للتسلية والترفية ومتابعة الأخبار بأكثر من وجهة نظر، إضافة إلى انها كانت وسيلة للتعبير عما يجول في الخاطر في أوقات الفراغ.

المدرب والخبير في مواقع التواصل الإجتماعي خالد الأحمد، يبين في حديثه لـ “الغد” أن التواجد على المنصات الرقمية زاد بشكل كبير خلال هذا العام، الذي شهد أحداث كثيرة رافقت جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تضاعف ساعات الجلوس على تلك المواقع كان نتيجة التحول إلى الحياة الرقمية كما في التعلم والعمل والتواصل الاجتماعي عن بُعد.

ويشير الأحمد إلى ان الحياة الرقمية لم تعد للترفية والتسلية والتعارف فقط، وإنما أمست تدخل في الكثير من تفاصيل الحياة الاجتماعية، وبالتالي يمكن بالفعل تأكيد أن 2020 هي عام التواصل الرقمي بكل حيثياته.

موقع “انترنت وورلد ستاتيس”، وهو الموقع العالمي الذي يرصد استخدام الإنترنت والفيسبوك حول العالم، بين في تقريره الخاص في منتصف هذا العالم، أن عدد مستخدمي الفيسبوك في الاردن وصل إلى ما نسبته 67 %.

فارس عبد الهادي، وجد في مواقع التواصل الاجتماعي سبيله لمتابعة محاضراته الجامعية عبر منصة التعلم في جامعته، وهذا بحد ذاته سبب رئيسي لان يبقى لساعات موجودا عليها، كما انه كان يتواصل مع أصدقائه عبر مكالمات جماعية تعتبر وسيلة للتواصل والاطمئنان على الآخرين، والتسلية، وفي كثير من الأوقات هي وسيلة رئيسية “لتأدية الواجبات الاجتماعية”، على حد تعبيره.

الأحمد يقول “لست متأكداً من أن هذا الأمر إيجابي او سلبي في المجتمع”، ولكن العديد من الأشخاص يرون أن المواقع أمست منصات لتأدية الواجبات الاجتماعية بسبب التباعد الاجتماعي المفروض”، كما في تحولها إلى “مكان لأداء واجب التعزية بالوفيات”، ولكن هذا الجانب انعكس سلباً على نفسية المتابعين لتلك المنصات، وزاد من حجم الكآبة لديهم، وخاصة في ظل وجود إصابات ووفيات متزايدة بسبب وباء كورونا.

بيد ان الأحمد يرى مثلاً أن توجه نسبة من الأطفال أو اليافعين، إلى الترفيه عن أنفسهم في ظل التعلم عن بُعد، وحظر التجول، من خلال الالعاب الإلكترونية المتاحة، أمر طبيعي، لكن ينبغي أن يكون ضمن المقبول، وبما يسهم في الحد من التوتر وتقليل حالة الملل لديهم، وبالتالي خفض نسبة الكآبه التي يشعرون بها.

موقع “Wiz case”، بين في إحصائياته كذلك ان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “هو أكثر المواقع شعبيةً، حيث يستخدم أكثر من مليار شخص بنشاط موقع التواصل الاجتماعي، ويمتلك أكثر من ملياري مستخدم شهريًا، منهم أكثر من مليار مستخدم يصلون إلى هذا الموقع بشكل منتظم”.

ومنذ آذار (مرس)العام الحالي، وهو ذروة انتشار الوباء، حتى الآن، نرى أن غالبية العلاقات الاجتماعية من تأدية للواجبات العائلية المختلف، تتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التباعد الجسدي الذي أصبح اسلوب حياة مُعتمد في المجتمعات.

لذا، يبين أخصائي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع أن الحديث عن تأثير الجائحة على النسيج الاجتماعي ما زال مبكراً نوعاً ما، ويمكن قياس تلك التأثيرات بعد انتهاء الجائحة عالمياً، ولكن بلا شك انها أحدثت تحولات اجتماعية وصحية وسياسية واقتصادية على المجتمع، في كثير منها تأثير “سلبي”، على النسيج الإجتماعي، إذ تحولت العلاقات الاجتماعية إلى “افتراضية”!

ويضيف جريبيع أن تلك الوسائل الرقمية كانت فعلياً بديلا خلال هذا العالم عن التواصل المباشر، ولكنها لا تغني بأي شكل من اِلأشكال عن التواصل الوجاهي، والذي له أثر كبير في نفسية الإنسان، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن ننكر أنها كانت مؤثرة في سد الفراغ الذي أحدثته الجائحة من خلال حظر التجول وتحول التعلم والعمل عن بعد لفترة من الوقت.

وقد يكون التواصل الاجتماعي الرقمي قد اسهم إلى حد كبير في تخفيف وقع هذا العزل، كما يبين جريبيع، وخاصة على العائلات التي اضطرت إلى الابتعاد عن باقي أفراد الأسرة، كما في كبار السن، وحمايتهم من التواصل الجسدي الذي من الممكن أن يكون سبباً في نقل العدوى لهم، ولكن هذا لا يعني أن النسيج الاجتماعي تأثر ولا غنى إطلاقاً عن التواصل الاجتماعي الحقيقي.