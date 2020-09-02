الحياة تعود إلى ملاعب الامارات بعد توقف 173 يوما

دبي – تعود الحياة الى ملاعب كرة القدم الإماراتية بعد توقف دام 173 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد عندما تنطلق الأربعاء مسابقة كأس الرابطة خلف أبواب موصدة ووسط بروتوكول طبي صارم.

وتقام الأربعاء ثلاث مباريات ضمن المرحلة الأولى، تجمع الاتحاد كلباء مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الظفرة، والفجيرة مع عجمان، وتستكمل الخميس بلقاءات حتا مع بني ياس، والعين مع خورفكان، والوحدة مع الوصل.

وتوقف نشاط كرة القدم في الامارات منذ 15 اذار/مارس الماضي، قبل ان يقرر الاتحاد المحلي في 14 حزيران/يونيو الغاء الدوري بعد استكمال 19 مرحلة منه، ونهائي مسابقة الكأس الذي كان سيجمع العين مع الظفرة.

مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 ..#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/jkvynqF8Gs — UAEFA (@uaefa_ae) September 1, 2020

ووحدها مسابقة كأس الرابطة كانت استكملت، وأقيمت مباراتها النهائية في 17 كانون الثاني/يناير قبل تفشي فيروس كورونا المستجد في الامارات، واحرز النصر لقبها بفوزه على شباب الأهلي 2-1.

وستكون العودة من بوابة المسابقة نفسها بإقامة مرحلة واحدة منها والتي ستكون تحضيرية لانطلاق الدوري في التاسع من أيلول/سبتمبر الحالي.

وستقام مباريات كأس الرابطة وجميع منافسات موسم 2020-2021 بغياب الجمهور حتى اشعار اخر، وسط بروتوكول طبي صارم واعتماد اجراءات تعقيم تشمل غرف تبديل الملابس، والكرات، وقوائم المرمى، ورايات الزوايا الركنية، ولوحات التبديلات.

كما فرض البروتوكول ارتداء المتواجدين في الملعب للكمامات الطبية، ما عدا اللاعبين المشاركين في الاحماء والمباراة، وحكام الساحة، وتم الطلب من اللاعبين تجنب المعانقة المعتادة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل القمصان. (أ ف ب)