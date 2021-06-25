الحياة قرار.. أرواح تشيخ وأخرى تتوق للاستمتاع بالتفاصيل

ربى الرياحي

عمان- يسمح البعض لتجارب الحياة وهمومها أن تصيب أرواحهم بالشيخوخة مبكرا، وينسحب ذلك على القبول بالعيش بحسب ما يمليه عليهم الآخرون. لكن بالمقابل هناك أشخاص ما يزالون يتقنون فن الحياة يحترفون صناعة الفرح، وبمقدورهم الاستمتاع بكل لحظة على حدة، والتمرد على قيود وهمية تكبل أرواحهم وتمنع عنهم الفرح حتى وإن كبروا في العمر.

وتلوم الخمسينية سلوى عمران كثيرا على أولئك الذين يعيشون على “مزاج” الآخر، لا يحاولون التغيير، إنما النمطية والاعتياد على ما يراه ذلك الآخر مناسبا، لافتة إلى أن الحياة قرار، إما أن “نستمتع بها أو نستكين لكلام الناس وتحليلاتهم القاسية التي غالبا ما تتسبب في حرمان الكثيرين من أن يختاروا ما يسعدهم ويناسبهم حتى وإن تقدموا في العمر”.

وتجد أن على كل شخص أن يكف عن إطلاق الأحكام العشوائية ويتوقف عن محاسبة الناس، تاركا لهم المساحة لكي يعبروا عن أنفسهم كيف ما يريدون، لافتة إلى أن هنالك من يشجع على سجن الروح وإبقائها رهينة قيود وهمية تنظر فقط إلى العمر دون أن تأخذ بالحسبان أن هذا الشخص قادر على صناعة الفرح والاحتفاظ بروحه بعيدا عن تلك الشيخوخة التي تفرضها بعض العقول المسكونة بالأفكار غير المنصفة.

إيمان أيضا من أشخاص كثر رضيت أن تتشكل شخصيتها من انتقادات الناس وأفكارهم وتلك القوالب الجاهزة مثل “عيب” و”ما بصير”، و”أنت مش صغيرة”، فأجبرت على أن تكون أكبر من عمرها على الأقل بعشرين عاما رغم أنها ما تزال في الثلاثين. هي قبلت أن تهمل روحها وتبقيها سجينة معتقدات خاطئة لا أساس لها سوى في أذهان البعض ممن أعطوا لأنفسهم الحق في محاسبة الناس ولومهم. إيمان لم تستطع أن توازي بين روحها وشكلها الخارجي، فهي بملابسها وطريقة كلامها ورفضها المطلق لأن تجرب ما هو جديد وغريب، كل ذلك كان يظهرها بعمر غير عمرها الحقيقي.

الستيني أبو معتصم هو الآخر، يرى أن العمر ليس بالسنين وإنما بحقيقة الروح التي يحملها الشخص والتي يمكن من خلالها تقييم صاحبها وتمييزه عن غيره، هو عن نفسه يشعر أنه لم يتجاوز سن الأربعين وأنه ما يزال محتفظا بروح الشباب. أفكاره ورؤيته الخاصة للحياة لم تتأثرا بمرور السنوات بل على العكس هو قادر على التفاهم والتحاور مع الكبير والصغير ليس لديه أي مشكلة في مصادقة من هو أصغر منه.

أبو معتصم رأى أن يعثر على الحياة في داخله ويتمسك بها، مبديا حبه لها واستمتاعه بكل لحظة فيها، هو وبروحه المرحة تلك قادر على أن يكون قريبا من الجميع، الأمر الذي يجعله شخصية محبوبة تحظى بتقدير كل من يعرفه روحا قبل أي شيء آخر.

ولهذا يستنكر هو على أولئك الذين سمحوا لأرواحهم بأن تشيخ قبل الأوان لمجرد أنهم أصغوا لكلام الناس ولتلك القيود التي تشوه الروح وتبقيها غريبة عن صاحبها فقط إرضاء للآخر.

الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن ثقافة المجتمع تكون أحيانا أحكامها ضيقة ومحدودة وتنظر إلى القشور، موضحا أن العمر مجرد رقم فقط ولا يمكنه أن يقيس أبدا قدرة الإنسان على الحياة والاستمتاع بها وحبه لها، مبينا أن الروح هي من يمكنها ذلك لأن الإنسان روح وإحساس وشعور أكثر من كونه جسدا وسنوات.

ويلفت إلى أن السر في أن هناك أشخاصا يظهرون أصغر من أعمارهم الحقيقية، يعيشون الحياة بإحساسهم بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، لذا نجدهم يصدرون الفرح لكل من حولهم ويتعاطون مع كل لحظة في حياتهم بحب وانسجام وامتنان، لا يكترثون لإدانة البعض وتحليلاتهم الساذجة المحبطة لكل ما هو حقيقي وجميل.

الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، يذهب إلى أن مشاعر الشخص تظهر واضحة عليه، ويستطيع المحيطون به معرفة كثير مما بداخله، فإذا كان فرحا تجد ذلك ينعكس على كل ملامحه وعلى محيطه، وإذا كان لديه مشاعر حزن أو غضب تتأثر ملامحه وتعابير وجهه، بل والبعض حتى حركاته وتصرفاته.

ووفق سرحان، هنالك من يتأثر بأبسط المواقف حتى لو كانت عابرة وهي التي تتحكم في سلوكه ربما لأيام، وهنالك من يتصف دائما بالمرح والفكاهة والبشاشة في أغلب الأوقات حتى في أوقات الغضب يعبر عن نفسه بطريقة فيها الكثير من المرح والبساطة، ما يترك أثرا طيبا في نفوس الآخرين.

لذلك، يبين سرحان أن الإنسان الذي يتصف بجمال روحه يعكس الفرح على نفسه ومن حوله، بينما من “تشيخ” روحه ويستسلم لليأس، يترك أثرا سلبيا على ذاته والمحيطين، منوها إلى أن السعادة مطلب للجميع وهي قرار ينبع من داخل الإنسان نفسه.

ويعطي سرحان أمثلة على من يصاب بالمرض لكنه يدرك أن هذا قدره، فيكون راضيا بما كتب له ويستمر بالعلاج فيكون أثر المرض فيه بسيطا، فالرضا والقناعة ضروريان للإنسان، والتفاؤل الدائم يمنحه الأمل والثقة بأن القادم أفضل، بينما الاستسلام للمشكلات واليأس والتشاؤم يولد مشاعر الإحباط التي تترك أثرها السلبي في الشخص وعمله وصحته، بل وأسرته.

ووفق سرحان، فإن الترويح عن النفس والترفيه مهم للجميع وفي جميع الظروف، والتغير والخروج عن الروتين اليومي للحياة يساعد على الإنجاز ويقلل من الضغوط النفسية، لذلك “نرى بعض الأشخاص ممن اعتادوا روح المرح والبساطة استمروا على ذلك حتى مع تقدمهم في العمر، ومن يتعامل معهم يلمس أنهم في مقتبل العمر وأكثر شبابا من حيث حلاوة الروح والإقبال والتفاعل مع الآخرين والمزاح”.

ويؤكد سرحان أن الحياة، وبالرغم من صعوبتها وهمومها، هنالك من يملك القدرة على بالتغلب عليها بقوة الإيمان واليقين والتخطيط السليم، وتبقى ابتسامته حاضرة والمدخل الى قلوب الآخرين، فالتعامل مع بعض الأشخاص من كبار السن فيه الكثير من الارتياح، في حين أن التعامل مع أشخاص آخرين أصغر سنا قد يكون فيه الكثير من التعقيد والصعوبة، وكأنهم يحملون هموم العالم، فيتجنب من يعرفهم التعامل معهم.