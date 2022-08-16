الحياصات رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية (العقبة) وعبد الرحيم لجامعة البترا

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وجيه عويس الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور أحمد صالح الحياصات رئيساً لجامعة العقبة للعلوم الطبية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.

كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور رامي عبدالمجيد محمد عبدالرحيم رئيساً لجامعة البترا لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 2022.