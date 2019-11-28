الحياصات من اليرموك تحصل على جائزة فينوس الدولية للمرأة المتميزة 2020

احمد التميمي

اربد – حصلت الدكتورة نادية حياصات من قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك، على جائزة “المرأة المتميزة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية” ضمن جوائز فينوس الدولية الخامسة للمرأة VIWA2020.

وقد حصلت الحياصات على هذه الجائزة كأول اكاديمية في جامعة اليرموك بناء على تقرير لجنة الخبراء وتوصيات لجنة أبيكس، وتقديرا لجهودها في غعداد الدراسات العلمية المتعلقة بقضايا المرأة والعلوم الانسانية والاجتماعية، بالاضافة إلى دورها في العمل الاجتماعي التطوعي.

وسيتم تكريم الحياصات خلال الاجتماع السنوي الخامس للمرأة، والذي سيعقد في السابع من شهر آذار من عام 22020 في مدينة تشيناي في الهند.

ويذكر أن جائزة فينوس Venus الدولية للمرأة الشَّابة الموهوبة والمبدعة في علم الاجتماع تقدّم من قِبل مركز البحوث والتصميم المتقدم كارد CARD لمؤسسة فينوس الدولية VIF بناء على معايير منظمة اكسبيرت Expert الدولية ومنظمة ابيكس Apex العالمية وتمنح بناء على توصية لجنة تحكيم تضم خبراء منها.