الحيلة:عملية التعليم عن بعد في الجامعات نجحت.. والدليل مخرجات التعليم

عمان -قال رئيس جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور محمد الحيلة إن الجامعات الأردنية، نجحت في عملية التعليم عن بعد.

وأكد أن التغذية الإيجابية الراجعة التي حصلت عليها الجامعات، وتحديدا الخاصة منها، من قبل الطلبة، إضافة لمخرجات هذه العملية، هو أكبر دليل على هذا النجاح.

وجاء ذلك، خلال استضافته في حلقة برنامج “صوت المملكة”، المبثوثة عبر قناة المملكة، وتناولت مواضيع نجاعة التعليم عن بعد، ومبدأ “ناجح راسب”.

إلى جانب مناقشة وتقييم مخرجات التعليم الاكاديمي الجامعي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا في الأردن والعالم.

وبين الدكتور الحيلة خلال اللقاء، أن تجربة التعليم عن بعد، نجحت، على الرغم من وجود الكثير من المعيقات التي طرأت على سير تنفيذها وحداثتها.

وأشار أن البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، تحديدا الخاصة منها، ساعدت على بلورة الفكرة وترجمتها على أرض الواقع، وإمكانية الاستفادة منها مستقبلا لتطويرها، ومواجهة التحديات التي كشفتها هذه التجربة.

فيما فرق الدكتور الحيلة ما بين مفاهيم التعليم الإلكتروني بشكل عام، والتعليم عن بعد، وارتباطه بالمؤسسة، والتعلم عن بعد، وعلاقته بالطالب .

وأوضح الدكتور الحيلة، في رده على قدرة الجامعات في تجاوز التحديات التي واجهتها، أن الاستراتيجية التي تسير عليها، مع الإشارة إلى تجربة جامعة الشرق الأوسط، واستطاعتها مواجهة هذه التحديات.

ويشمل هذا العمل على إزالتها، مثل إعداد أعضاء الهيئة التدريسية لاستخدام التعليم الالكتروني، والتواصل المستمر مع الطلبة، ومعالجة كافة الإشكاليات التقنية خلال عملية التعلم عن بعد.

وأضاف الدكتور الحيلة أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق الأوسط، استطاعوا تحقيق المبتغى من عملية التعليم عن بعد، وهو إيصال المعلومة النوعية.

وتحقيق التفاعل مع الطلبة، كما في عملية التعليم المتزامن في القاعات، من خلال الواجبات التي تستدعي التفكير الذهني، وعودة الطلبة للمصادر والمراجع، ومناقشة الحلول والمقترحات مع الأساتذة.

ونوه الدكتور الحيلة خلال اللقاء، إلى عزم جامعة الشرق الأوسط منح طلبتها خصومات تصل إلى 30%، من رسوم الساعات المعتمدة على الفصل الصيفي للعام الجامعي 2019 / 2020 ، سواء تواصلت الدراسة عن بعد، أو كانت في الحرم الجامعي.

ويأتي ذلك تماشيا مع الرغبة الملكية السامية بالوقوف جنبا إلى جنب مع قضايا الوطن، وتضامنا مع الأحبة الطلبة، في ظل الظروف الطارئة الصعبة التي يمر بها الأردن والعالم.