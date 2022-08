‏الحيوات الكثيرة لأيمن الظواهري

‏‏‏بينوي كامبمارك*‏ – (كاونتربنش) 25/8/2022

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏مات أيمن الظواهري -أو هكذا قيل لنا. وباعتباره زعيم تنظيم القاعدة وخليفة المقتول أسامة بن لادن، كان الظواهري يعد الأيديولوجي الرئيسي والعقل المدبر وراء هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الجريئة على الولايات المتحدة. وفي 31 تموز (يوليو)، يفترض أنه قتل في غارة بضربة من طائرة من دون طيار في العاصمة الأفغانية كابول، بينما كان واقفًا على شرفة منزله.‏

وكما هو متوقع، يتكهن باحثو شؤون الإرهاب والأمن، الذين يفضل النظر إلى آرائهم من بعيد بتدقيق صارم، بأن يكون لهذا القتل بعض التأثير على تنظيم القاعدة، لكنهم غير قادرين على إظهار ماهية هذا التأثير. ومن بين المعلقين، تعبر فاندا فيلباب براون، من معهد بروكينغز، عن قناعتها‏ بأن “وفاته لها تأثير استراتيجي سلبي ومحبط للمعنويات على تنظيم القاعدة” على الرغم من أنها لا تعطينا أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك. وحتى باعترافها، لم يكن الظواهري “متورطاً في التخطيط التكتيكي اليومي لتنظيم القاعدة”.‏

يبدو أن افتقار الولايات المتحدة إلى القدرات في مجال مكافحة الإرهاب، ناهيك عن عدد الأفراد المتمركزين رسميًا في أفغانستان، لا يمثلان مشكلة بالنسبة لفلباب براون. وهي تعلن إعجابها بالقوات الأميركية لأنها ما تزال تعمل على إنجاز المهمة، إذا كان من الممكن وصف الأمر بهذه الفجاجة. وكان هذا القتل الأخير للظواهري “عرضاً مثيرًا للإعجاب لفعالية واستمرار جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب”. كما أن الازدراء محجوز لطالبان، التي بدا أنها تلعب دور المضيف وتستمر في ممارسة العادات القديمة المتمثلة في تناول الطعام مع “القاعدة” من الوعاء نفسه.‏

‏كما تفاخر الرئيس جو بايدن أيضاً ‏‏بالإشارة‏‏ إلى أن عمليات القتل هذه يمكن تنفيذها عن بعد، ومن دون الحاجة إلى وجود حامية أميركية على الأرض. وقال: “عندما أنهيت مهمتنا العسكرية في أفغانستان قبل عام تقريباً، اتخذت قرارا بأنه بعد 20 عامًا من الحرب، لم تعد الولايات المتحدة في حاجة إلى وجود آلاف الجنود على الأرض في أفغانستان لحماية أميركا من الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا”.‏

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، ‏‏كان معلق آخر من معهد بروكينغز، دانيال بايمان، قد كتب شيئًا متطابقًا تقريبًا في نكهته مع تحليل فيلباب براون. كان الظواهري، في تلك المناسبة، قد شهد ميتة أخرى من ميتاته، ‏حيث قيل إنه توفي في أفغانستان “لأسباب طبيعية”.‏

‏كان بايمان حريصا على التكهن: “إذا كان الظواهري قد مات، فإلى أين سيذهب تنظيم القاعدة بعد ذلك، وما نوع الحركة التي سيرثها خليفة الظواهري؟”. وبسلطة الأكاديميا، رأى بايمان “أن القادة مهمون للغاية بالنسبة للجماعات الإرهابية، وخاصة الجهادية منها، التي غالباً ما تصعد وتهبط وفقاً لحظوظ وأقدار أميرها”.‏

وبينما تتكشف الأمور بعد ذلك، تبين أن الزعيم المعني كان حياً وعلى ما يرام إلى حد كبير، وكانت التقارير عن وفاته مبالغاً فيها بشكل محرج. وظهر في رسالة فيديو تحتفل بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، نشرت في 11 أيلول (سبتمبر) 2021.‏

‏من المؤكد أن زعيم تنظيم القاعدة شخص مهم ويتمتع بسمعة كبيرة. في آب (أغسطس) 2008، كان مصير الظواهري ذا أهمية كبيرة لشبكة “سي. بي. إس. نيوز” لدرجة دفعها إلى إصدار تصريح جريء. قيل ‏‏إنه‏‏ يعاني من “ألم شديد” ويحتاج إلى علاج عاجل من الإصابات التي لحقت به في غارة. ومن المفترض أن لارا لوغان، كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في الشبكة، حصلت على رسالة كتبها زعيم طالبان المحلي، بيت الله محسود، توضح هذه النقطة. وقيل إن الإصابات كانت حرجة لدرجة أن الزعيم “ربما كان ميتًا”. واعترفت لوغان بوجود “إشاعات كاذبة عن الوفاة” كانت قد طفت في السابق حول زعيم تنظيم القاعدة، ولكن لم يصدر أي نفي من باكستان أو الولايات المتحدة أو من المواقع الإلكترونية لتنظيم القاعدة. لم يكن ذلك استدلالاً صحيحاً بالضبط.‏

ثم لقي الظواهري الموت مرة أخرى، هذه المرة في نهاية غارة شنتها طائرة من دون طيار على منزل آمن في كابول. لكن الأمور كانت بعيدة كل البعد عن الوضوح. ‏‏وزعم‏‏ الرئيس السابق لمديرية الأمن الوطني في أفغانستان، رحمة الله نبيل، أنها كانت “ضربة أميركية موجهة إلى “تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان””، وقعت في 31 تموز (يوليو). لكن الأمر لم يكن كذلك، ‏‏وفقًا‏‏ لأمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي نسب المسؤولية عن الضربة إلى القوات الجوية الباكستانية.‏

‏وتابعت طالبان الواقعة؛ حيث أكد المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، أن الضربة كانت في الواقع من عمل طائرة أميركية من دون طيار. ‏‏وأضاف‏‏ مجاهد “أن مثل هذه الأعمال هي تكرار للتجارب الأميركية الفاشلة في السنوات الـ20 الماضية، وهي تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة وأفغانستان والمنطقة”.‏

وأصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، على النحو الواجب إحاطته المرئية التي تؤكد الهجوم. ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذا يوضح الأمور المتعلقة بالظواهري. ‏‏فقد اعترف ‏‏جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، بأنه لم يتم الحصول على أي دليل من الحمض النووي للظواهري. وأكد بغطرسة أنه “استنادًا إلى مصادر وأساليب متعددة جمعنا المعلومات منها، فإننا لسنا في حاجة إلى هذا الدليل”.‏

إن نمط عمليات القتل والاغتيالات التي يتم التباهي بها، فقط ليتم فحصها أو دحضها لاحقًا، هو إلى حد كبير جزء من كُتيب التشغيل الإرشادي لمكافحة الإرهاب. وقد انغمس المسؤولون الأميركيون في هذا من قبل، خاصة في سياق أسامة بن لادن. في مرحلة زمنية معينة، أصبح من غير المهم ما إذا كان على قيد الحياة أم لا. كانت هذه الشخصية قد توفيت في الكثير جداً من المناسبات لدرجة أنها أصبحت موضوعاً للمحاكاة، وحاضراً دائماً في دراما سخيفة تعرف باسم “دراسات الإرهاب وعمليات مكافحة الإرهاب”. وفي أحسن الأحوال، وفر الهوس بالقبض على أسامة بن لادن أو قتله اللمسة الشخصية -شخصاً وفر الطمأنينة بالتأكيد أن الأخطاء يمكن تصحيحها بطريقة أو بأخرى عن طريق التخلص منه بالإعدام خارج نطاق القانون.‏

كان لمقتل أسامة بن لادن على يد قوات البحرية الأميركية في أيار (مايو) 2011 عنصر سينمائي، ووفَّق، بطريقة مناسبة إلى حد ما، بين فكرة وجوده الميت- الذي- لم- يمت وسيليولود الشريط الفيلمي. وأظهرت غرفة العمليات في البيت ‏‏الأبيض الرئيس باراك أوباما ومسؤوليه وهم ملتصقون بالشاشة يتابعون تطور الأحداث في أبوت أباد بباكستان. وتكشَّف تلفزيون الواقع المتغول أمام جمهور مبتهج، مرتعب ومستمتع.‏

على غرار سلفه الذي أسقطته رصاصات أميركية، سيغير ذهاب الظواهري بالكاد دينامية الفرع الإرهابي الذي كان يقوده. ومع أن قتل مثل هذا الرجل ليس معادلاً تماما للتخلص من مدير فرع مصرفي، فإن المبدأ يبقى متشابهاً إلى حد كبير. سوف تستمر هذه الكيانات في الازدهار، تغذيها نفس القوى التي غالبًا ما تدعي أنها تقمعها. وسوف يتم العثور على الأتباع دائمًا، ولن يخيب أبداً أمل الجلاد.‏

‏*‏‏بينوي كامبمارك‏‏ Binoy Kampmark: كان باحثًا في شؤون الكومنولث في كلية سلوين في جامعة كيمبريدج. يحاضر في جامعة RMIT في ملبورن.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Many Lives of Ayman al-Zawahiri