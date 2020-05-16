الحُكام يطالبون بـ21 يوما لاستعادة لياقتهم ومستواهم

جواياكيل (الإكوادور) – أكد المعد البدني لنقابة حكام كرة القدم في الإكوادور، خوان كارلوس ألباراسين، أن الحكام يحتاجون على الأقل لـ21 يوما ليتمكنوا من استعادة لياقتهم ومستواهم قبل استئناف البطولات رسميا.

وقال الحكم الدولي السابق لـ(إفي): “سيكون من الضروري للغاية أن يحصل الحكام على 21 يوما للاستعداد جيدا قبل استئناف النشاط لاستعادة اللياقة والحركة والقاومة، وسيكون هذا أمر أساسي”.

وأضاف أن فترة التحضير هذه ستكون مهمة لتجنب إصابات مثل التقلصات والشد العضلي خلال المباريات، موضحا أن هذه المتطلبات البدنية الخاصة بالحكام مساوية تماما للاعبين في المسابقات الرسمية سواء الدوريات المحلية أو المنافسات الدولية مثل كأس ليبرتادوريس أو كوبا سود أمريكانا. (إفي)