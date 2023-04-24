الخارجية: إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان مع ضمان تواجدهم في منطقة آمنة ضمانا لسلامتهم، وفقا للناطق باسم الوزارة، السفير سنان المجالي.

وقال المجالي، الاثنين لقناة المملكة الرسمية، إنّ البعثة الدبلوماسية أشرفت على تأمين انتقال الأردنيين من الخرطوم لمدينة بورتسودان.

وأشار، إلى أن السفير الأردني سائد الردايدة والبعثة الدبلوماسية رافقوا أبناء الجالية الأردنية خلال رحلتهم التي بلغت قرابة 1200 كلم لوداع طائرات سلاح الجو الملكي التي أقلتهم من مطار بورتسودان إلى الأردن.

وبين، أن اتخاذ قرار بقاء البعثة الدبلوماسية في السودان يأتي لمتابعة الأوضاع والتطورات التي تشهدها السودان، وتقديم أي تسهيلات لأي مواطن أردني ما زال متواجدا في السودان.