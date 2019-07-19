الخارجية: الأردنيون في أثينا بخير

عمان- الغد- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، إن السفارة الأردنية في أثينا أكدت عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت، اليوم الجمعة، العاصمة اليونانية.

ودعا القضاة “المواطنين الاردنيين المقيمين والزائرين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في اليونان وانه في حال ورد اَية ملحوظة او حالة طارئة هناك الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في اثينا‏ ‭00306940983983‬ او على رقم مركز العمليات في الوزارة، 00962795497777”.