الخارجية: الأردنيون في تشيلي بخير ونتابع أحوالهم

عمان – الغد- قال مدير العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة: إن السفارة الاردنية في تشيلي تتابع أحوال الاردنيين في العاصمة سانتياغو عقب الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد.

واكد القضاة أن أحوال الأردنيين تؤكد – وبحمد الله- عدم وجود إصابات بينهم، وأن السفارة على تواصل مستمر مع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للكارتية المتواجد حاليا في سانتياغو للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه.

وبين أن السفير الأردني هناك التقى رئيس البعثة وأعضاءها، وهم -وبحمدالله- جميعا بخير، وجرى تقديم المساعدة اللازمة لهم، وتبحث السفارة في حال قرار إلغاء البطولة تأمين عودتها إلى المملكة بالسرعة الممكنة. واضاف ان مركز عمليات الوزارة يدعو المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمدينة سانتياغو، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات، وتوخي الحيطة والحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام بقرار حظر التجول وعما يصدر من السلطات في تشيلي من تعليمات بهذا الخصوص؛ وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما دعا المركز للتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في سانتياغو في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0056932270498 او هاتف مركز العمليات في الوزارة 00962795497777 وعلى مدار الساعة، متمنينا السلامة للجميع ولجمهورية تشيلي الصديقة وشعبها السلامة والتقدم. (بترا)