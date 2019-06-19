“الخارجية”: الأردن يتسلم مواطنا احتجزه الاحتلال

عمان-الغد– قال مدير العمليات و الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، إن السلطات الأردنية تسلمت مساء الاربعاء، المواطن الأردني الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية اليوم بعد عبوره الحدود.

وأضاف القضاة، أن الإفراج عن المواطن وإعادته جاء نتيجة جهد متواصل ومتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية والسفارة الأردنية في تل أبيب، وقد تبين أن المواطن عبر الحدود بطريق الخطأ بعد أن ضل طريقه.