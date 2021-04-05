الخارجية الأميركية: نتابع الوضع في الأردن وهو شريك استراتيجي

عمان-الغد- قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إننا نتابع الوضع في الأردن عن كثب وهو شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأميريكية ونقدر علاقتنا معه بشكل كبير .

وأوضح في تصريح صحفي الإثنين، أن الأردن “لعب دورا كبيرا في هزيمة تنظيم داعش ”، مضيفا و”يساعدنا في مواجهة كل التحديات في المنطقة ولا سيما الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في سورية”.

وأعرب برايس عن تقديره لـ”المساعدة الثمينة التي قدمها الأردن للشعب السوري”.