الخارجية: السماح للمواطنين الأردنيين في مطار دبي بالدخول

عمان- الغد- سمحت السلطات الاماراتية لجميع المواطنين الاردنيين في مطار دبي بالدخول.

واعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت إن السلطات الإماراتية سمحت لجميع المواطنين الأردنيين في مطار دبي بالدخول، وبمتابعة من قبل القنصلية العامة في دبي والسفارة الأردنية في أبوظبي.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر، “أعلمتنا القنصلية العامة الاردنية في دبي بأن السلطات الإماراتية قد سمحت مشكورةً لكافة المواطنين الأردنيين في مطار دبي بالدخول، وذلك بمتابعة من قبل القنصلية العامية في دبي والسفارة الاردنية في أبوظبي”.