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الخارجية: الطالب المتوفى في قبرص ليس أردنيا

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان-الغد-أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء الثلاثاء، حول حادثة وفاة طالب في شمال قبرص، أنه ليس أردنيا ولا يحمل جواز سفر أردني.
جاء ذالك في بيان مقتضب أصدرته الوزارة .
وأضافت في البيان أن الوزارة تلقت عدد من الاستفسارات حول حادث وفاة طالب في شمال قبرص.
وفي هذا الصدد أوضح مركز عمليات الوزارة بانه في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الحادث المفجع، الا أننا نؤكد في هذا المقام بأن المتوفى رحمه الله ليس أردنيا ولا يحمل جواز سفر أردني.
نسأل الله الرحمة للفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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