الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على اسرائيل لإجبارها على وقف تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، والذي كان آخر ضحاياه استشهاد فتاة، اليوم الاثنين، في بيتونيا.

وأدانت، الخارجية في بيان لها، انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتي برز منها اخيرا جريمة هدم المنازل والمنشآت، بحجج وذرائع واهية.

وأكدت، أن تصعيد الاحتلال والمستوطنين المتواصل هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتهدف لتوفير أبواب هروب للحكومة الإسرائيلية من دفع استحقاقات السلام، ومحاولة مفضوحة لخلط الأوراق، وإعادة ترتيب الأولويات، بعيدا عن أية عملية سياسية تفاوضية جدية، بما يخدم أجندة الاحتلال الاستعمارية التوسعية، وفي مقدمتها استكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية تنفيذا لمبدأ حل الدولتين.

وحملّت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته على ساحة الصراع.