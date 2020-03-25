الخارجية الفلسطينية تطالب بالإفراج عن الأسرى لحمايتهم من كورونا

رام الله- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الصحية لهم من فيروس كورونا.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من سياسية الاهمال الطبي التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ولاسيما في ظل تفشي وباء كورونا، مؤكدة أنها تتناقض تماما مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، ترتقي لمستوى الجرائم. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة الاسرى، مؤكدة أنها تواصل متابعتها لأوضاعهم الصحية في ظل تفشي هذا الوباء مع الأطراف الدولية المعنية، وخصوصا الصليب الأحمر الدولي، حيث تقوم البعثة في جنيف باستمرار بمتابعة هذا الملف الهام لتوفير أعلى درجات الحماية الصحية للأسرى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بممارسة جميع الضغوط على اسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى حماية لحياتهم وصحتهم.- (بترا)