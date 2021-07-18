الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

رام الله– طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بموقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

ودانت الوزارة في بيان اليوم الأحد، الاقتحامات التي نفذها صباح اليوم اليهود المتطرفون لباحات المسجد الأقصى المبارك على خلفية دعوات اطلقتها جماعات تطلق على نفسها “اتحاد منظمات جبل الهيكل”، والاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال وشرطته ضد المصلين في المسجد فجرا وملاحقتهم وإجبارهم على الخروج من باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود.

وقالت الوزارة في البيان إن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في اطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك تمهيدا لتقسيمه مكانيا ضمن عمليات تهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا الاستهداف المتواصل للقدس بأحيائها وبلداتها وهويتها، وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك ونتائجه وتداعياته على الأوضاع برمتها.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاستهداف المتواصل يندرج ضمن محاولات اسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مشددة على أن هذا الوضع لن يمر بهمة وصمود المقدسيين المرابطين الذين يدافعون عن القدس ومقدساتها نيابة عن الأمتين العربية والاسلامية.

واكدت الوزارة أنها ستواصل التحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا على المستويات كافة لتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين، وحشد موقف دولي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف الاقتحامات واعتداءاتها على المسجد الأقصى والمصلين.-(بترا)