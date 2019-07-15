أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الخارجية”: المواطن المفقود في تركيا تعرض لحادث ويرقد بالمستشفى

منذ 13 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إنه وبجهود مكثفة من قبل مركز عمليات الوزارة وسفارتنا في أنقرة، تم العثور اليوم على المواطن الأردني المفقود في تركيا يزن الشيخ، وتم تحديد مكان وجوده.

وأوضح القضاة انه ومنذ ان قام اهله بمراجعة الوزارة والابلاغ رسميا عن فقدانه، تابعت سفارتنا في أنقرة بشكل حثيث ومستمر مع السلطات التركية قضية اختفاء المواطن، حيث تبين أن المواطن الاردني يزن الشيخ سبق وتعرض لحادث سير ويرقد حاليا على سرير الشفاء في أحد المستشفيات في اسطنبول. هذا وقد تم ابلاغ والده المتواجد في اسطنبول وطمأنته.

وأشار القضاة إلى أن السفارة تتابع حاليا الوضع الصحي للمواطن الشيخ للتأكد بأنه يحظى بالرعاية الصحية المناسبة و ستعمل على تسهيل اجراءات عودته إلى الاردن فور اكتمال فترة علاجه.

مقالات ذات صلة

مبنى محكمة أمن الدولة بمنطقة ماركا الشمالية في عمان- (أرشيفية)

وفاة متهم ثانٍ في “قضية الدخان”

منذ 19 دقيقة

“الإحصاءات”: ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي

منذ 31 دقيقة

غوشة تتفقد سير العمل في “النقل البري” ومكتب أحوال الرصيفة في زيارة مفاجئة

منذ 57 دقيقة

وفاة خمسيني تعرض للضرب المبرح بمشاجرة في الكرك

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock