أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الخارجية”: بدء فرز وتصنيف الطلبة الراغبين في العودة من الخارج

منذ ساعتين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين-(ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- انتهت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التسجيل عبر المنصة الإكترونية التي أطلقتها الحكومة للطلبة الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج.

وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إلى أن عملية الفرز والتصنيف، ستبدأ وفق الأولويات المعلنة وتنتهي قبل يوم الخميس، كما ستحدد الدول التي سيتم تسيير الرحلات منها وفقا لظروف الدول التي يتواجد فيها الطلبة واعدادهم وبما يضمن التنوع في الدول التي ستنطلق منها الرحلات.

يشار إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات العودة عبر المنصة حتى مساء أمس الأثنين بلغ 23 ألف طالب.-(بترا)

مقالات ذات صلة

“الصحة العالمية”: رسائل نصية توعوية لهواتف جميع سكان الكوكب بشأن كورونا

منذ 19 دقيقة

30 دينارا بدل عدوى لعمّال الوطن.. و”نقابة البلديات” تثمّن القرار

منذ 57 دقيقة

رمضان.. فرحة ناقصة بالمملكة تحت وطأة كورونا

منذ ساعة واحدة

ضبط 354 مركبة وأكثر من 800 شخص خالفوا أوامر الحظر

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock