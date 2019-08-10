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“الخارجية”: برنامج مناوبات للبعثات الدبلوماسية خلال عيد الأضحى

منذ 5 ساعات
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان-الغد- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اّلسفير سفيان سلمان القضاة بانه انطلاقا من التزام الوزارة بمتابعة قضايا المواطن الاردني في دول الاغتراب وفي جميع الأوقات بما فيها فترة الأعياد والعطل الرسمية فإن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال وضع برنامج مناوبات في كافة بعثاتنا الدبلوماسية خلال فترة الأعياد للحالات الطارئة.
وأكد القضاة ان مركز عمليات الوزارة سيكون متواجدا وعلى مدار الساعة لتلقي اية ملحوظة كانت والتعامل الفوري معها ومن خلال الخط الساخن للمركز 00962795497777. كما ان كافة الخطوط الساخنة في البعثات والسفارات ستكون جاهزة وعلى اهبة الاستعداد للتعامل مع أية ملحوظة طارئة (مرفق الأرقام الساخنة للبعثات والسفارات الاردنية).

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