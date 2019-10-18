“الخارجية” تتابع أحوال الأردنيين في برشلونة

برشلونة- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في مدريد تتابع احوال الاردنيين في مدينة برشلونة في اسبانيا جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها اقليم كتالونيا، وتؤكد وبحمد الله عدم وجود إصابات بينهم. ويدعو مركز عمليات الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمدينة برشلونة، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات الاسبانية من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما يدعو المركز الى التواصل الفوري مع السفارة الاردنية في مدريد في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0034616642149 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 وعلى مدار الساعة. متمنين السلامة للجميع ولمملكة اسبانيا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا كل الخير والتقدم.- (بترا)