الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في جاكرتا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تُتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في جاكرتا، أوضاع المواطنين الأردنيين في جمهورية إندونيسيا الشقيقة التي تعرضت، اليوم، لزلزالٍ أسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المواطنين الأردنيين في إندونيسيا التواصل لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ للسفارة الأردنية في جاكرتا (006285810457040) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777)، والبريد الإلكتروني لمركز العمليات ([email protected]).