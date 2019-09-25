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الخارجية تتابع اعتقال أردنيين في إسرائيل

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة تواصل وبشكل يومي متابعة حادثتي الاعتقال بحق المواطنين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي.

وأشار القضاة أن القنصل الاردني في تل ابيب عاود زيارة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها اليوم الاربعاء، للمرة الثالثة منذ اعتقالها، وذلك من أجل إسنادها والاطلاع على ظروف احتجازها والعمل على اطلاق سراحها.

واوضح القضاة ان الوزارة مستمرة في مساعيها للافراج عنهما، كما تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، وانها تضع هذا الامر على رأس الوياتها .

كما اوضح ان السفارة في تل أبيب على تواصل دائم مع محامي المواطنين وتتابع ما يتخذ بحقهما من اجراءات، وان القنصل سيقوم بزيارة ثانية لعبدالرحمن فور اتمام الاجراءات الخاصة بذلك .

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