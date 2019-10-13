“الخارجية” تتابع الحالة الصحية لمواطن أردني في السعودية

عمان- الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن الوزارة تتابع الحالة الصحية لمواطن أردني أصيب اثر حادث تدهور مركبته في منطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية صباح يوم الجمعة .

وأوضح القضاة أن مركز العمليات والسفارة الاردنية في الرياض تابعا تفاصيل الحادث منذ يوم الجمعة مع السلطات السعودية حيث اشارت التقارير الاولية بان سبب الحادث هو فقدان السيطرة على المركبة.

وذكر مدير العمليات انه تم اسعاف المواطن الاردني الى مستشفى الامير متعب بن عبد العزيز في سكاكا وان السفارة الاردنية في الرياض على تواصل مع المستشفى للتأكد بان المواطن يحظى بالعناية الطبية المناسبة.

وأشار القضاة إلى أن مركز العمليات والسفارة على تواصل مع ذويه، حيث راجع شقيقه مركز العمليات في الوزارة صباح يوم السبت، وأن الوزارة تبحث امكانية إخلائه طبيا الى الاردن بناء على طلب ذويه بسبب حالته الصحية وذلك بعد اخذ الموافقات الطبية اللازمة.

وأعرب القضاة عن اصدق أمنيات الشفاء العاجل للمواطن المصاب، والعودة بسلامة إلى أرض الوطن قريبا، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على متابعة كل ما يتعلق بالمواطنين الأردنيين في الخارج .