“الخارجية” تتابع حادثة اختطاف أردنيين في سوريا

عمان-الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بان مركز عمليات الوزارة يتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختطاف مواطنيين اثنين داخل الأراضي السورية.

وأوضح القضاة بأن الوزارة تواصلت مع والد أحد المخطوفين والذي أكد أن أحد الخاطفين أبلغه هاتفيا أن سبب الاختطاف يأتي على خلفية خلاف مالي مع شخص ثالث هو مواطن أردني يقيم في مدينة الرمثا.

وأكد القضاة بأن مركز عمليات الوزارة يتابع الحادث مع السلطات المختصة بالأردن وكذلك مع السلطات السورية من خلال سفارتنا بدمشق.