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“الخارجية” تتابع حادثة مقتل أردني وابنه في الإكوادور

منذ ساعتين
مبنى وزارة الخارجية -(أرشيفية)

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عمان-الغد– قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع من خلال السفارة الاردنية في البرازيل حادث وفاة مواطن اردني وابنه في جمهورية الإكوادور بعد ان تعرضا لإطلاق نار استهدف المحل اللذين يعملان فيه.

وأكد ان مركز عمليات الوزارة و السفارة الاردنية في البرازيل المعتمدة لدى الإكوادور ينسقان مع الجهات المختصة هناك للوقوف على تفاصيل هذه الجريمة والوقوف على حيثياتها ومتابعة التحقيقات لكشف الفاعل. هذا وتم التواصل مع ذويهما في المملكة وإبلاغهم بتفاصيل الحادث، والمباشرة بإجراءات نقل الجثمانين ليصار إلى دفنهما في المملكة بناء على رغبة العائلة.

و أعرب القضاة عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويهم سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدين بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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