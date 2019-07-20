الخارجية تتابع وفاة أردني في انديانا وآخر بجدة

عمان- الغد- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادث السير الذي أسفر عن وفاة مواطن أردني مقيم في ولاية انديانا الأمريكية.

وأوضح أن مركز العمليات بالتنسيق مع السفارة قد باشر بإجراءات نقل الجثمان إلى الأردن بناء على طلب ذويه.

وقال القضاة إن مركز العمليات يتابع أيضا حادث وفاة لمواطن أردني يعمل سائق شاحنة، حيث وافته المنية إثر حادث بالقرب من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح بان الوزارة باشرت بإجراءات دفن المتوفى هناك بناء على طلب ذويه.

وأكد القضاة بان السفارة الأردنية في واشنطن والقنصلية العامة في جدة تتابعان التحقيقات بالحادثين المؤسفين مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة الامريكية و المملكة العربية السعودية وذلك للوقوف على تفاصيل الحادثين.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويهما سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.