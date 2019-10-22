“الخارجية” تتابع حادث وفاة مواطن أردني في إسطنبول

عمان-الغد– قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع حادث وفاة المواطن الأردني محمد عادل عبدالقادر ابو محمود خلال زيارته لمدينة إسطنبول التركية.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في انقرة يتابعان مع السلطات التركية المختصة التحقيقات بالوفاة، هذا وبدأت السفارة الاردنية بأنقرة باتخاذ الاجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بدفن الجثمان في تركيا بناء على طلب ذويه.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.