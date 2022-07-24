الخارجية تتابع خلاف منتخبي الأردن ولبنان لكرة السلة

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال السفارة الأردنية في جاكرتا، ما وقع من خلاف بين أعضاء من المنتخبين الأردني واللبناني المشاركين في بطولة كأس آسيا لكرة السلة ٢٠٢٢.

وأجرت الوزارة اتصالات مع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة والذي يتواصل مع السفير الأردني في جاكرتا بهذا الخصوص. ويتواجد السفير مع بعثة المنتخب الأردني المشاركة في البطولة ويستمر في متابعته للموضوع مع أمين سر الاتحاد الأردني لكرة السلة، وكذلك المتابعة مع السفارة اللبنانية في جاكرتا.