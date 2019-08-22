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“الخارجية” تتابع قضية احتجاز الاحتلال مواطنة أردنية

منذ ساعتين
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان-الغد- أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان موضوع احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبدالباقي منذ اللحظة الاولى لاحتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية أول أمس.

وأشار القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب قام اليوم الخميس بزيارة المواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.

وبين القضاة أن الوزارة ستواصل المتابعة مع السلطات الإسرائيلية للحصول على كافة التفاصيل والحيثيات وكذلك متابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هبه والعمل على الإفراج عنها.

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