“الخارجية” تتابع قضية المواطنة المعتقلة لدى السلطات الإسرائيلية

عمان-الغد– صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة انه واستكمالا لمتابعة الوزارة لقضية اعتقال المواطنة الأردنية هبه عبدالباقي من قبل السلطات الاسرائيلية، فقد قام القنصل الأردني في تل أبيب اليوم الثلاثاء بزيارة ثانية للمواطنة هبة في مركز احتجازها للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.

وأوضح القضاة أن الوزارة ستواصل متابعة قضية هبة مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على الإجراءات التي ستتخذ بحقها والعمل على إطلاق سراحها بعد الاطلاع على ظروف القضية وحيثياتها وملابساتها.