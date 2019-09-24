“الخارجية” تتابع قضية تعرض طالب أردني للطعن في أوكرانيا

عمان-الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، مساء الثلاثاء، بأن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في موسكو يتابعان قضية تعرض طالب أردني في اوكرانيا لحادث طعن، حيث تم التواصل مع السلطات الأوكرانية لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في موسكو يقومان بتقديم المساعدة اللازمة والخدمات القنصلية المتعلقة بالموضوع، والتأكد من ان المصاب يتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد ان تم اعلام ذويه.

وأعرب القضاة عن أصدق الأمنيات للمواطن المصاب بالشفاء التام في أسرع وقت.