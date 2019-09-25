“الخارجية” تتابع قضية فقدان شاب أردني في تركيا

عمان-الغد- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قضية فقدان شاب أردني في تركيا، فقد منذ 21 ايلول الحالي، حيث تواجد على الأراضي التركية بقصد السياحة، وانقطعت أخباره منذ 22-9، بحسب شقيقه الذي قام بإبلاغ وزارة الخارجية وإبلاغ السفارة الأردنية في انقرة.

وناشد ذوو الشاب الحكومة والجهات المختصة، المساعدة في البحث عنه .