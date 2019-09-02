“الخارجية” تتابع قضية مقتل أردني في أميركا

عمان- الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بإن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في واشنطن يتابعان جريمة قتل مواطن أردني في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وأوضح القضاة بأن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مجريات التحقيق في جريمة القتل مع السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها. كما تم التواصل مع ذوي المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وانه للان لم تحسم العائلة رغبتها بنقل الجثمان الى المملكة.