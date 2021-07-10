“الخارجية” تتابع مقتل أردني في ولاية تكساس الأميركية

عمان – أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في واشنطن، حيثيات مقتل أردني في ولاية تكساس الأميركية، حيث تعرض لإطلاق النار في عملية سطو مسلح على المطعم الذي يعمل به فجر السبت.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن السفارة على تواصل مع ذوي المرحوم لاستكمال إجراءات تجهيز ونقل الجثمان إلى المملكة بالسرعة الممكنة، كما تواصل السفارة الاتصالات مع السلطات المحلية في ولاية تكساس لمتابعة إجراءات التحقيق بالحادثة.

على صعيد آخر قالت الوزارة إن جثمان الأردنية التي توفيت في أزمير بتركيا وصل مساء السبت إلى المملكة.

وكانت هذه المواطنة تعرضت لعارض صحي حاد قبل نحو أسبوع أدخلت على أثرة المستشفى، وأعلن عن وفاتها ظهر الجمعة، حيث تابعت السفارة الأردنية في أنقرة الحالة مع كادر المستشفى وذويها منذ اليوم الأول وحتى استكمال إجراءات تجهيز ونقل الجثمان إلى المملكة.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين. -(بترا)