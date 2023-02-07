“الخارجية” تتابع حالتي أردنيين انقطع الاتصال بهما في أنطاكيا

تُتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وبالتنسيق مع سفارتي المملكة في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، أوضاع المواطنين الأردنيين في البلدين الشقيقين جراء الزلزال الذي تعرض له البلدان.

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن وحدة مركز عمليات الوزارة تتابع ثلاث حالات لمواطنين أردنيين انقطع الاتصال بهم في مدينة أنطاكيا التركية، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن اثنين منهم أشقاء ويقطنون في مبنىً سكني تعرض لأضرارٍ جراء الزلزال، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية للتحقق من أوضاعهما، وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على مواطن ثالث كان يقيم في أحد الفنادق وهو في حالة صحية جيدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن وحدة مركز العمليات في الوزارة تتابع وعن كثب وبالتنسيق مع السفارات الأردنية في كل من دمشق وأنقرة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك، وعلى تواصل دائمٍ معهم لتقديم كافة أنواع المساعدة الممكنة، ولطمأنة ذويهم.

وأعاد الناطق الرسمي التأكيد بأن بإمكان المواطنين الأردنيين في سوريا وتركيا التواصل لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ الخاص بالسفارة الأردنية في أنقرة (00905484419586)، وخط الطورائ الخاص بالسفارة الأردنية في دمشق (00963954455455)، أو من خلال وحدة مركز عمليات الوزارة على الرقم (00962795497777)، والبريد الإلكتروني لمركز العمليات ([email protected]).