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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأميركي

منذ ساعة واحدة

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عمّان – تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجا المجالي اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأميركية هنري ووستر سفيراً معتمداً مقيماً لدى المملكة.
وأعربت السفيرة المجالي خلال لقائها السفير ووستر عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.(بترا)

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