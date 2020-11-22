الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

عمان- الغد – تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف البطاينة، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني شيمازاكي كاورو سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.

وأعرب السفير البطاينة خلال لقائه في مكتبه السفير كاورو عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وابدى استعداد وزارة الخارجية للتعاون من أجل مصلحة البلدين الصديقين.

مقالات ذات صلة