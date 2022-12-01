أخبار محليةالغد الاردني

الخارجية تتسلم وثيقة اعتماد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

3:20 م2022-12-01
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفيرة لينا الحديد، اليوم الخميس، وثيقة اعتماد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدى المملكة، فيليب لوسيان داومل.
وأعربت السفيرة الحديد، خلال لقائها في مكتبها داومل، عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه.
(بترا)

3:20 م2022-12-01
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock