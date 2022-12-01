الخارجية تتسلم وثيقة اعتماد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفيرة لينا الحديد، اليوم الخميس، وثيقة اعتماد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدى المملكة، فيليب لوسيان داومل.

وأعربت السفيرة الحديد، خلال لقائها في مكتبها داومل، عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه.

(بترا)