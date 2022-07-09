“الخارجية” تحذر من السفر إلى سريلانكا وتنشر أرقام خط الطواريء

نظراً للتطورات والأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، تهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين المتواجدين في سريلانكا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

كما وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا إلى تأجيل سفرهم خلال هذه الفترة.

ولطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الأردنيين الاتصال على خط الطوارئ الخاص بالسفارة الأردنية في نيودلهي (00919958586342) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777)، وكما بالإمكان التواصل عبر تطبيق الواتساب على الأرقام المبينة أعلاه.