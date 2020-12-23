“الخارجية” تحذر من وصول أعمال حفريات إلى داخل مقبرة الشهداء في القدس

عمان -الغد – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض المملكة وإدانتها لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة داعياً إلى وقفها فوراً.

وحذر الفايز من استمرار هذه الأعمال أو توسعتها او وصولها إلى داخل المقبرة. وطالب السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، إحترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الإنتهاكات والاستفزازات.

كما أكد الفايز رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).