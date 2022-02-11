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الخارجية تدعو الأردنيين في أوكرانيا لتسجيل بياناتهم (رابط)￼

11:38 م2022-02-11
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين -(تصوير: أمير خليفة)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين -(تصوير: أمير خليفة)

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تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال الرابط الالكتروني:
https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form
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ولطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على الخط الساخن (00905384419586) أو المكتب الثقافي في كييف (00380939361181) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

11:38 م2022-02-11
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