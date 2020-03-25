الخارجية تدعو المغتربين الأردنيين لاتخاذ إجراءات السلامة

عمان- دعت وزاره الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين في الخارج لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والضرورية، والبقاء في أماكن تواجدهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم لحين احتواء الوباء وتهيئة الظروف التي تسمح لهم بالسفر.

وأكدت الوزارة أنها وجميع البعثات الأردنية في الخارج على تواصل مع المواطنين الأردنيين بالخارج لبحث الآليات والسبل كافة لتقديم الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وأعلنت الوزارة وجميع البعثات في الخارج عن أرقام هواتف ووسائل تواصل إضافية مفعلة على مدار الساعة لاستقبال الاتصالات والاستفسارات الواردة.

بترا