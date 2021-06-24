“الخارجية” تدين الاحتلال لمصادقته على بناء مستوطنات جديدة في فلسطين

عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أن هذه الخطوة مرفوضة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين لاشرعية ولاقانونية وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.